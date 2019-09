Gera (dpa/th) - Wegen einer Bombendrohung ist ein Einkaufszentrum in Gera am Mittwoch geräumt worden. Wie die Polizei mitteilte, habe sich am Nachmittag ein unbekannter Täter telefonisch bei dem Management der Gera-Arcaden gemeldet und gesagt, dass sich in dem Gebäude eine Bombe befinde. Die Umgebung um das Gebäude wurde ebenfalls abgeriegelt. Bis zum frühen Abend durchsuchte die Polizei auch mit Spezialhunden das Einkaufszentrum. Wie lange die Durchsuchung dauern sollte, war zunächst nicht bekannt.