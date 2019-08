Furth im Wald (dpa/lby) - Ein zweijähriges Kind, das in der Oberpfalz durch einen Schuss aus einer Theaterkanone verletzt wurde, ist nicht so schwer verletzt, wie zunächst angenommen. Der Bub sei lediglich am Oberkörper verletzt worden und nicht auch im Gesicht, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Er werde in einer Spezialklinik in München behandelt.