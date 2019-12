Notfälle - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Mann auf den Gleisen am S-Bahnhof Hauptwache in Frankfurt hat am Mittwochnachmittag für die Notbremsung eines Zuges gesorgt. Verletzt worden sei niemand, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Warum sich der Mann auf den Gleisen aufgehalten habe, sei bislang nicht bekannt. Passanten hatten ihn zurück auf den Bahnsteig gezogen, die Polizei nahm ihn mit zur Wache. Nach einer knappen halben Stunde konnte die S-Bahn weiterfahren, nachfolgende Züge verspäteten sich.