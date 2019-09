Artikel per E-Mail versenden

Essen (dpa/lnw) - Nach dem Einsturz einer LED-Wand durch ein Unwetter mitten in einem Konzert am Essener Baldeneysee hat die Polizei jetzt im Internet ein Hinweisportal freigeschaltet, bei dem Zeugen unter anderen Handyvideos hochladen können. Bei dem Auftritt von Casper und Marteria während eines Gewitters waren am Samstagabend 28 Menschen verletzt worden, einige von ihnen schwer.

Die Polizei hat nach eigenen Angaben eine Ermittlungskommission gegründet, die den Vorfall untersucht. Ermittelt wird wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen Unbekannt. Über das Hinweisportal sucht die Polizei jetzt nach Zeugen, "die die LED-Wand - kurz vor und während sie sich löste - aufgenommen haben", so die Ermittler in einer Mitteilung vom Montag. Auch Besucher, die verletzt wurden und sich noch nicht gemeldet haben, sollen die Polizei kontaktieren. Zur Größe der Ermittlungskommission macht die Polizei keine Angaben, es sei aber eine starke Mannschaft.

Bisher gehen die Behörden von 28 Verletzten aus. Zehn Menschen kamen ins Krankenhaus, zwei schwebten zwischenzeitlich in Lebensgefahr.