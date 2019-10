Essen (dpa/lnw) - Nach einer mutmaßlichen Explosion mit zwei Toten in einem Haus in Essen suchen Spezialisten am Samstag weiter nach der Ursache. Am Freitag hatte es in dem Gebäude in der Nähe des Hauptbahnhofs eine Detonation gegeben. Fenster zerbrachen, die Fassade war rußverschmiert. Was dazu geführt hatte, müsse noch ermittelt werden, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Das Haus ist unbewohnbar. Weitere Angaben auch zur Identität der Toten machte die Polizei zunächst nicht.