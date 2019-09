Auf Grünstreifen der A 52 in Essen Leiche entdeckt

Essen (dpa/lnw) - Bei Mäharbeiten haben Beschäftigte auf dem Grünstreifen der A52 in Essen am Mittwochmorgen eine Leiche entdeckt. Die Identität war zunächst unklar. Auch zum Geschlecht des oder der Toten wollte die Polizei nichts sagen. Die Umstände des Todes seien ungeklärt. Es gebe keine Anzeichen auf Fremdverschulden, teilte die Polizei mit. Die Leicht wurde in Höhe der Ausfahrt Essen-Süd gefunden.