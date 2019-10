Erfurt (dpa/th) - Nach dem Fund eines verdächtigen Rucksacks ist ein Teil des Erfurter Hauptbahnhofs am Mittwochvormittag vorübergehend gesperrt worden. Eine Streife der Bundespolizei hatte die Tasche an der Straßenbahnhaltestelle in der Unterführung entdeckt, wie die Beamten mitteilten. Ein Sprengstoffspürhund untersuchte den Rucksack. Schließlich wurde Entwarnung gegeben: Es befanden sich Schrift- und Kleidungsstücke in der Tasche.