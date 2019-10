Erfurt (dpa/th) - Mit einer Nacht in einem Erfurter Fitnessstudio hat sich ein 42 Jahre alter Mann strafrechtliche Ermittlungen eingehandelt. Der Mann hatte sich am Mittwochabend in dem Studio einschließen lassen und dort übernachtet, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein Mitarbeiter des Studios, der am frühen Donnerstagmorgen zur Arbeit kam, hörte verdächtige Geräusche und alarmierte die Polizei. Die Beamten fanden den ungebetenen Gast, der es sich auf einer Isomatte bequem gemacht hatte. Der Grund dafür ist unklar. Einen Alkoholtest habe der Mann abgelehnt, sagte ein Polizeisprecher. Ermittelt wird gegen den 42-Jährigen wegen Hausfriedensbruchs. Das Fitnessstudio hatte laut Polizei auch am Reformationstag geöffnet.