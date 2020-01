Erfurt (dpa/th) - Wegen eines Waffenfundes hat die Polizei in Erfurt ein Mehrfamilienhaus geräumt. Die Fritz-Büchner-Straße, in der das Haus steht, war am Donnerstagnachmittag zudem für einige Zeit gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Bei einer Wohnungsdurchsuchung wegen eines Diebstahldelikts stellten die Beamten mehrere Waffen sicher. Der 31-jährige Bewohner saß zu diesem Zeitpunkt bereits in Haft. Zunächst war unklar, ob die Waffen echt sind. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.