Erding (dpa/lby) - Beim Baden ist ein 32 Jahre alter Mann ertrunken. Er sei im Kronthaler Weiher in Erding plötzlich untergegangen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Wasserwacht hatte den Mann am Samstagnachmittag geborgen, er starb wenig später in einer Klinik. Warum der Badegast ertrank, war zunächst unklar.