Emden (dpa/lni) - Nach der Detonation im Keller eines Emder Mehrfamilienhauses geht die Polizei davon aus, dass das Unglück von einem leicht explosiven Stoff ausgelöst wurde. Ein 64-Jähriger habe versucht, am Sonntag einen Tresor im Keller des Hauses zu öffnen, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Pulverrückstände deuteten darauf hin, dass sich in dem Tresor "explosionsfähiges Material" befunden habe, das in noch ungeklärter Weise mit den Werkzeugen des Mannes reagiert habe.

Der Tresor sei mit enormer Wucht aufgesprengt worden, die Druckwelle habe große Teile des Kellers verwüstet. Der Mann wurde bei der Explosion am Sonntag lebensgefährlich verletzt und befindet sich im Krankenhaus.

Mehr als 80 Bewohner aus dem Mehrfamilienhaus und den beiden angrenzenden Häusern mussten ihre Wohnungen aus Sicherheitsgründen vorübergehend verlassen, sie durften aber am Sonntagnachmittag zurück. Es bestehe keine Gefahr mehr für die Anwohner, sagte der Polizeisprecher. Die Statik des Hauses sei durch die Explosion nicht beeinträchtigt worden.