Emden (dpa/lni) - Nach einer Explosion in einem Keller in einem Mehrfamilienhaus in Emden gehen die Ermittlungen am Montag weiter. Noch sei unklar, wie es zu der Explosion am Sonntag kam, sagte eine Sprecherin der Polizei am Montagmorgen. Bei dem Vorfall wurde ein 64 Jahre alter Mann lebensgefährlich verletzt. Auch zum aktuellen Gesundheitszustand konnte die Polizei am Morgen zunächst keine Angaben machen.

Ersten Erkenntnissen nach hatte der Mann vor der Explosion an einem Tresor gearbeitet. Mehr als 80 Bewohner des Mehrfamilienhauses mussten am Sonntag ihre Wohnungen verlassen, konnten aber am Nachmittag wieder nach Hause zurück. Drei weitere Bewohner waren leicht verletzt worden. Experten vom Landeskriminalamt in Hannover hatten den Ort der Explosion am Sonntag bereits überprüft.