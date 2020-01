Emden (dpa/lni) - Dutzende mit Rattengift gefüllte Beutel sind in der Emder Innenstadt gefunden worden. Die Polizei warnte am Freitagmorgen, die kleinen Klemmbeutel mit dem Stoff Rodentizid nicht zu berühren. Eine Frau hatte am Tag zuvor 84 davon mit jeweils zehn Gramm Gift entdeckt und zur Polizei gebracht. Laut einem Polizeisprecher hielten Streifenbeamte sowie Mitarbeiter der Stadt am Freitag Ausschau nach möglichen weiteren Giftportionen. Wer sie ausgelegt haben könnte und warum, war zunächst unklar.

Laut Umweltbundesamt können Rodentizide, die blutgerinnungshemmende Wirkstoffe enthalten, für Menschen giftig oder gesundheitsschädlich sein. Sie dürfen nur in Köderstationen ausgebracht werden, so dass Kindern und Haustieren nicht daran kommen.