Eibenstock (dpa/sn) - Sechs Menschen sind in Eibenstock (Erzgebirgskreis) durch eine unbekannte Substanz verletzt worden. Die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses hatte am Sonntagabend einen merkwürdigen Geruch wahrgenommen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte klagten sechs Bewohner über Atemwegsbeschwerden, fünf von ihnen kamen in ein Krankenhaus. Das Haus wurde evakuiert, die Feuerwehr gab nach mehreren Stunden Entwarnung. Was die Beschwerden der Bewohnern verursacht hat, war zunächst unklar. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet.