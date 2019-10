Ehrenfriedersdorf (dpa/sn) - Auf einem Lastkraftwagen ist am Freitag auf der B95 im Erzgebirgskreis ein Fass mit Buttersäure ausgelaufen. Nach Angaben der Polizei in Chemnitz hatte der 36 Jahre alte Fahrer auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Gelenau bemerkt, das das Fass undicht war. Er fuhr dennoch mehrere Kilometer weiter über die B95 in die Stadt Ehrenfriedersdorf, stellte dort das Fahrzeug auf einem Grundstück ab und wählte den Notruf. Kameraden der Feuerwehr sicherten den Gefahrenbereich.

Ein Gebiet im Umkreis von 200 Metern musste evakuiert werden. Vier Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei weiter mitteilte. Der Supermarkt in Gelenau musste wegen unangenehmer Gerüche geschlossen werden. Offenbar waren bereits Waren mit Buttersäure getränkt, so die Polizei. Die B 95 wurde in dem Gefahrenbereich in Ehrenfriedersdorf gesperrt. Die Polizei prüf, ob das Fass mit Buttersäure ausreichend gesichert war.