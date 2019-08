Duisburg (dpa/lnw) - Ein geräumtes Einkaufszentrum, eine Verfolgungsjagd quer durch die Niederlande und viele offene Fragen: Eine Bombenattrappe in einer herrenlosen Tasche hat mitten in Duisburg einen Großeinsatz von Polizei und Sprengstoffexperten ausgelöst. Am Dienstag dauerten die Ermittlungen zu den Hintergründen an. Am Abend zuvor war in der Innenstadt ein Einkaufszentrum geräumt und gesperrt worden, nachdem ein verdächtiges Gepäckstück aufgetaucht war. Spezialisten des Landeskriminalamtes waren vor Ort und mussten lange fürchten, es mit einem sprengsatz zu tun zu haben.