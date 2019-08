Düsseldorf (dpa/lnw) - Die flüchtige Giftschlange von Herne sorgt auch in der Politik für neue Diskussionen über die Haltung gefährlicher Haustiere. NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) sagte am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur: "Ich persönlich bin gegen die Haltung sehr gefährlicher Tierarten in Wohnungen oder Häusern." Ihr Ministerium prüfe gerade "die bestehenden rechtlichen Vorgaben und potenziell weitergehende Regelungen, eventuell auch eine Bundesratsinitiative."