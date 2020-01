Auto versinkt in Kö-Graben: Fünf Leichtverletzte

Düsseldorf (dpa/lnw) - Fünf Menschen sind am Dienstag leicht verletzt worden, als ein Auto auf der Düsseldorfer Königsallee in den Wassergraben zwischen beiden Fahrtrichtungen gestürzt ist. Der Wagen habe aus noch ungeklärter Ursache das Geländer durchbrochen, einen Fußgänger touchiert und sei dann in den Graben gerutscht, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage.

Zwei Passanten hätten sich mutig ins Wasser gestürzt und die beiden Insassen aus dem Wagen gerettet. Wie die Insassen erlitten auch die Retter dabei leichte Unterkühlungen. Die Feuerwehr rückte aus, um den beinahe vollständig versunkenen Wagen zu bergen.