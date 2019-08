Dresden (dpa/sn) - Auch Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges sind Bombenentschärfer und Munitionsexperten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes (KMBD) in Sachsen noch gefordert. "Aber der Schwerpunkt hat sich verlagert", sagt der Sprecher des dafür zuständigen Polizeiverwaltungsamtes, Jürgen Scherf, der Deutschen Presse-Agentur in Dresden. Nachdem seit 1990 bislang vor allem Flächen für Gewerbegebiete und Siedlungen von Munition befreit wurden, rückten nun bisher nicht bearbeitete verseuchte Flächen in unbewohnten Regionen in den Blick.