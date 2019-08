Dorsten (dpa/lnw) - Nach dem Fund von verrosteten Waffenteilen aus dem Zweiten Weltkrieg und einer wohl quecksilberhaltigen Substanz in der Lippe bei Dorsten ermitteln die Behörden in mehrere Richtungen. Es sei unklar, ob die beiden Funde miteinander in Verbindung stehen, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. Nach ersten Erkenntnissen sei es auch gut möglich, dass die vermutlich giftige Substanz anders in den Fluss gelangt sei als durch die in der Nähe festgestellten Munitions- und Waffenreste.