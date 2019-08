Dippoldiswalde (dpa/sn) - An der Bundesstraße 170 in Dippoldiswalde ist am Dienstagnachmittag eine Tellermine gesprengt worden. Die Mine sei ohne Zwischenfälle vernichtet worden, teilte die Oberbürgermeisterin Kerstin Körner (CDU) mit. In absehbarer Zeit werde die Bundesstraße wieder für den Verkehr freigegeben. Die Panzerabwehrmine war am Dienstagmorgen bei Sucharbeiten des Kampfmittelräumdienstes entdeckt worden. Ein Umkreis von 500 Metern um den Fundort war abgesperrt worden. Wohnbebauung gebe es dort nicht.