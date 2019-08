Dillenburg (dpa/lhe) - Für die Entschärfung einer Weltkriegsbombe im mittelhessischen Dillenburg am kommenden Sonntag (18. August) müssen rund 500 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Die Evakuierung sei für 8.00 Uhr morgens geplant, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Von 9.00 Uhr an werden demnach auch die Bundesstraße 277 sowie weitere Straßen gesperrt. Betroffen von einer Sperrung ist demnach auch der Bahnverkehr. Der 250 Kilo schwere Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg war am Mittwoch bei Sanierungsarbeiten im Stadtteil Niederscheld gefunden worden. Erst Ende Juni war in Dillenburg eine Fliegerbombe entdeckt worden.