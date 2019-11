Gas-Alarm in Schnellrestaurant in Dietzenbach: Keine Opfer

Dietzenbach (dpa/lhe) - Ein Gasalarm in einem Schnellrestaurant in Dietzenbach (Landkreis Offenbach) hat am Dienstagabend einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Verletzt wurde niemand. Das Gas eines CO2-Behälters der Getränkeanlage sei durch einen technischen Defekt ausgetreten, sagte ein Feuerwehrsprecher. Es handele sich um die Anlage, die dafür sorge, dass die Blubberblasen in der Cola sind. Nachdem der Defekt behoben worden und das Restaurant gelüftet worden war, konnte das Geschäft nach Angaben der Feuerwehr wieder aufgenommen werden.