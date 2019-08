Diepholz (lni/dpa) - Polizei und Feuerwehr haben in Diepholz einen Einjährigen aus einem parkenden und aufgeheizten Auto befreit. Die Mutter habe beim Anschnallen ihres Kindes den Schlüssel auf den Rücksitz gelegt, wie die Polizei mitteilte. Als sie die Autotür am Mittwochvormittag dann schloss, war der Wagen verriegelt und der Schlüssel lag im Wagen. Da die Außentemperatur zu dem Zeitpunkt bereits ungefähr 30 Grad betrug, rief die Frau aus Lemförden sofort Polizei und Feuerwehr. Die Helfer schlugen eine Seitenscheibe des Autos ein und retteten das Kleinkind so aus dem heißen Wagen.