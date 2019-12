Wismar/Lübeck (dpa) - Die Polizei in Nordwestmecklenburg hat einen seit vier Tagen vermissten Mann doch noch lebend gefunden. Der 25-Jährige wurde nach Hinweisen am Sonntag von Beamten durchnässt und unterkühlt nahe Rosenhagen bei Dassow gefunden, wie ein Polizeisprecher am Montag in Rostock sagte. Der sichtlich verwirrte Mann war zuvor Patient einer Kinik in Wismar und seit dem 18. Dezember abends vermisst worden. Wie der 25-Jährige die gut 35 Kilometer bis nach Rosenhagen zurückgelegt hat und wo er übernachtete, sei noch unklar. In den letzten Nächten herrschten zum Teil Temperaturen knapp über null Grad. Dassow liegt wenige Kilometer von Lübeck entfernt.