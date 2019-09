Darmstadt (dpa/lhe) - Schutzengel in Aktion: Beim Sturz aus etwa zehn Metern Höhe hat ein kleiner Junge nach ersten Erkenntnissen lediglich Kratzer im Gesicht davongetragen. Ein Gebüsch habe den Sturz des Kindes aus dem Fenster einer Wohnung in Darmstadt abgefangen, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Eineinhalbjährige kam dennoch zur Beobachtung ins Krankenhaus. Das Kind hielt sich zum Unfallzeitpunkt zusammen mit seiner Mutter in der Wohnung im ersten Obergeschoss auf. In einem kurzen Moment der Unachtsamkeit sei der Junge auf das Sims des geöffneten Fensters geklettert. "Obwohl im Bereich des Fenstersims ein Gitter angebracht ist, nahm das Geschehen seinen bekannten Verlauf", so die Polizei.