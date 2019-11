Darmstadt (dpa/lhe) - Das Deutsche Rettungsrobotik-Zentrum will in den kommenden drei Jahren einsatzfähige, autonom agierende Roboter für Notfälle entwickeln. "Es gibt im Einsatz heute noch keine autonomen Roboter. Das ist der große Schritt, den wir jetzt machen müssen", sagte der Koordinator des Forschungsverbundes, Hauke Speth, am Donnerstag in Darmstadt. Für Rettungseinsätze steckt die Technik nach Angaben des Zentrums noch in den Kinderschuhen. Grund sind die besonders hohen Anforderungen. Das Zentrum wurde vor einem Jahr gegründet und wird für zunächst vier Jahre vom Bundesforschungsministerium mit zwölf Millionen Euro gefördert.

Das in Dortmund entstehende Zentrum will mobile Robotersysteme in einem "Living Lab", also einem Labor mit realen Bedingungen, für die Einsatzmöglichkeiten entwickeln. Getragen wird das Zentrum von einem Verbund von Anwendern, Industrie, Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Die Technische Universität Darmstadt ist mit dem Fachgebiet Simulation, Systemoptimierung und Robotik beteiligt.