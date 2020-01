Babenhausen (dpa/lhe) - Bei der Evakuierung eines Ortsteils von Babenhausen wegen einer Bombenentschärfung haben Unbekannte ein Rettungstuch aus einem Sanitätswagen gestohlen. Mit der Decke mit acht Tragegriffen sollten an diesem Tag hilfsbedürftige Menschen getragen werden, wie die Polizei mitteilte. Das 1,90 Meter mal 1 Meter große Tuch gehöre zur Standardausrüstung in jedem Rettungswagen. Die Helfer bemerkten den Diebstahl am Freitag vergangener Woche, als sie das Tuch für einen Einsatz brauchten. Der Ortsteil Harreshausen im Kreis Darmstadt-Dieburg musste wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe geräumt werden. Rund 1100 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. Betroffen war auch ein Seniorenheim.