Dahlenburg (dpa/lni) - Eine Jägerin ist am Dienstag von einem Wildschwein angegriffen und schwer verletzt worden. Die 33-Jährige wurde stark blutend aus einem Waldstück bei Dahlenburg (Landkreis Lüneburg) in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher am Dienstagabend sagte. Das Wildschwein habe sie in einem Gebüsch angefallen. Dort soll die Jägerin nach einer Drückjagd mit ihrem Hund nach der Beute geschaut haben. Vermutlich handelte es sich um ein angeschossenes Wildschwein. Zuvor berichtete die "Hamburger Morgenpost".