Dahlen (dpa/sn) - Seit rund einer Woche wird ein 13-jähriges Mädchen aus Dahlen (Landkreis Leipzig) vermisst. Trotz öffentlicher Suche gebe es bisher keine Hinweise, wo das Kind sein könnte, teilte die Polizei am Freitag mit. Eine Straftat könne nicht ausgeschlossen werden, es werde in alle Richtungen ermittelt. Die Polizei nehme den Fall sehr ernst und habe eine Ermittlungsgruppe eingerichtet.

Die 13-Jährige war zuletzt am 31. August in Dahlen gesehen worden. Sie wollte mit dem Zug zu einer Freundin nach Wurzen fahren. Dort kam sie aber nicht an. Das gesuchte Mädchen stammt aus dem Irak. Das Kind spricht den Angaben zufolge gut Deutsch mit Akzent. Die 13-Jährige hat laut Polizei einen Gehfehler und humpelt deutlich. Zeugen, die Angaben zu der Vermissten machen können, sollen sich bei der Kriminalpolizei melden.