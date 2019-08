Cottbus (dpa/bb) - Der Landkreis Oberspreewald-Lausitz hat am Donnerstagmorgen eine Großübung in Lübbenau/Neustadt begonnen, in der eine Evakuierung simuliert wird. Betroffen sind etwa 3000 Menschen, die das Stadtgebiet verlassen müssen, teilte eine Sprecherin des Landkreises mit. An der Übung beteiligt seien Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte. Es werde unter realen Bedingungen geprobt. Zunächst hatte der rbb berichtet.