Büdingen (dpa/lhe) - Nach einem stundenlangen Einsatz in einem Krankenhaus in Büdingen wegen eines verdächtigen Gegenstands hat die Polizei Entwarnung gegeben. Der verdächtige Gegenstand habe sich als ungefährlich herausgestellt. Das hätten Sprengstoffexperten festgestellt, sagte ein Polizeisprecher am Montagabend. Ein Unbekannter hatte den Gegenstand am späten Nachmittag im Eingangsbereich des Capio Mathilden-Hospitals abgelegt und danach mit dem Fahrrad die Flucht ergriffen. Aus Sicherheitsgründen waren der Empfangsbereich und die beiden darüberliegenden Stockwerke geräumt worden. Laut Polizei mussten keine Patienten die Klinik verlassen, sondern wurden in anderen Bereichen des Hauses untergebracht.