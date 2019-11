Bückeburg(dpa/lni) - Erst ließ die Pizza lange auf sich warten, dann war sie überraschend schnell auf dem Weg zum Mund: Ein offensichtlich verärgerter Pizzabote hat einer Kundin in Bückeburg im Landkreis Schaumburg ihre Pizza ins Gesicht geworfen. Weil der Frau die Lieferung am Montagabend zu lange dauerte, lehnte sie die Pizza schließlich ab, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Bote entnahm daraufhin die Pizza dem Karton und lieferte sie aus etwa einem Meter Entfernung auf ganz eigene Weise aus - ungalant, aber mundgerecht, wie die Polizei feststellte.

Auch Kleidung und Türrahmen der Bückeburgerin bekamen etwas ab. Weil die Frau daraufhin ein "leichtes Brennen" im Gesicht verspürte, nahm die Polizei eine Strafanzeige wegen Körperverletzung auf.