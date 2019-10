Brunsbüttel (dpa/lno) - Rettungskräfte suchen seit Sonntagabend nach einer im Watt vor Brunsbüttel vermissten Frau und ihrem achtjährigen Sohn. Die in der Nacht unterbrochene Suche nach einer 41-Jährigen und ihrem Sohn sollte am Montag fortgesetzt werden, wie die Polizei mitteilte. Die Frau und ihr Kind seien laut einer Zeugin mit der Ankündigung eines Selbstmords über den Elbdeich in Richtung Wasser gegangen. Sie hatte die Behörden am Sonntag gegen 21.25 Uhr alarmiert.

Laut Feuerwehr handelte es sich dabei um eine 19 Jahre alte Tochter der Vermissten. Fußspuren im Watt, Kleidungsstücke sowie Schuhe an einer Buhne hätten darauf hingedeutet, dass sich die Frau und der Junge in Wassernähe aufgehalten hätten.

Daraufhin suchten Einsatzkräfte der Feuerwehr, Seenotrettungskreuzer der DGZRS (Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger) sowie Wasserschutzpolizei-Boote das Gelände am Sonntagabend zwischen dem Yachthafen und dem Elbfähranleger in Brunsbüttel sowie die Elbe ab. Auch ein SAR-Hubschrauber (Search and Rescue) wurde von Helgoland angefordert. Daneben war die Rettungshundestaffel West-Holstein mit Suchhunden eingesetzt. Gesucht wurde auch mit Hilfe von Wärmebildkameras und Nachtsuchgerät.

Nach mehreren Stunden wurde die Suche n der Nacht gegen 3.07 Uhr erfolglos abgebrochen. Die Heider Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer weitere Angaben zu dem Vermisstenfall machen kann, soll sich bei der Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481-940 melden.