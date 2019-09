Bremerhaven (dpa/lni) - Eine verirrte Fledermaus hat in Bremerhaven einen Polizeieinsatz verursacht. In einem Logistikunternehmen der Seestadt schrillte am Montag kurz nach 0.00 Uhr der Einbruchsalarm, so dass Zeugen die Polizei riefen. Die Beamten fanden bei einer Kontrolle aber keinen Einbrecher, sondern nur die nachtaktive Fledermaus, die versehentlich ins Gebäude geraten war. Sie hatte den Alarm ausgelöst. Das Tier wurde eingefangen und im Freien ausgesetzt, wie die Polizei mitteilte. Die Kosten des Einsatzes muss sie nicht tragen, wie ein Sprecher betonte: "In diesem Fall stellen wir keine Rechnung."