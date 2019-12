Bremerhaven (dpa/lni) - Die Feuerwehr hat in Bremerhaven am Mittwoch einen schätzungsweise 3000 Quadratmeter großen Ölfilm in Teilen des Hafengebiets eindämmen können. Die Helfer waren am Morgen ausgerückt, nachdem die Verunreinigung auf dem Wasser zunächst im Neuen Hafen entdeckt worden war. Anschließend zeigte sich, dass ein Abschnitt des weiter südlich gelegenen Alten Hafens ebenfalls betroffen war, wie die Feuerwehr am späten Nachmittag mitteilte.

Auch das Technische Hilfswerk und eine Spezialfirma für Ölbeseitigung wurden alarmiert. Der Film habe sich nicht weiter ausgebreitet, das Öl konnte teilweise bereits entfernt werden. Die Wasserschutzpolizei ermittelt nun - die Ursache der Verschmutzung blieb zunächst unklar.