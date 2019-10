Bremerhaven (dpa/lni) - Ein 13-Jähriger ist am Sonntag im Rangierbahnhof in Bremerhaven auf einen Container geklettert und durch einen Stromschlag schwer verletzt worden. Er sei mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik eingeliefert worden, teilte die Bundespolizei am Abend mit. Demnach war der Jugendliche mit einem 12 Jahre alten Freund auf einen Zug geklettert und dabei der Oberleitung zu nahe gekommen. Sein Freund blieb verschont und erlitt nur einen Schock. Erst als der Strom abgestellt wurde, konnte der 13-Jährige gerettet werden.