Bremerhaven (dpa/lni) - Die Feuerwehr hat in Bremerhaven ein voll beladenes Transportschiff davor gerettet, im Hafen zu versinken. Die 50 Meter lange Klappschute war mit Erde beladen und in Schieflage geraten, weil Wasser ins Innere des Schiffes eingedrungen war. Wie die Feuerwehr Bremerhaven am Sonntag mitteilte, gelang es den Einsatzkräften am Samstagnachmittag, mit zwei Hochleistungspumpen mehr als 30 000 Liter Wasser aus dem Inneren abzupumpen und das Schiff zu stabilisieren. Nun müsse der Besitzer weiter kontinuierlich abpumpen, bis das Transportschiff repariert ist. Wie genau der Schaden im Bereich einer Luke entstand, war zunächst noch unklar.