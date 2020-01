Verdächtiger Brief bei FDP in Bremen gefunden: Entwarnung

Bremen (dpa/lni) - Ein verdächtiger Brief mit einer pulverartigen Substanz ist am Mittwoch im Büro der FDP-Fraktion in Bremen gefunden worden. Chemieexperten der Feuerwehr waren vor Ort, wie die Polizei zunächst auf Twitter mitteilte. Später stellte sich heraus, dass die Stoffe nicht gefährlich sind. Der Brief habe außerdem ein Schreiben mit antisemitischem Inhalt enthalten. Der Staatsschutz ermittelt.

Die Sandstraße, die Violenstraße und die Buchtstraße waren zwischenzeitlich für den Verkehr gesperrt, Busse und Straßenbahnen seien davon auch betroffen.

Die Polizei konnte zunächst nicht sagen, ob es Parallelen zu anderen verdächtigen Briefen in den Büros der Grünen und der Linken in Bremen vom Montag gibt. Diese hatten sich nach wenigen Stunden als nicht gefährlich erwiesen.