Bremen (dpa/lni) - Ein Leck an einer Gasleitung hat in Bremen einen stundenlangen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Ein Passant bemerkte am Montagabend heftigen Gasgeruch, wie die Feuerwehr mitteilte. Als die Rettungskräfte an der Oslebshauser Landstraße eintrafen, stand schnell fest, dass akute Brand- und Explosionsgefahr bestand. In einem Umkreis von rund 300 Metern mussten 65 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Erst nach Stunden gelang es den Fachleuten, das Leck abzudichten. Danach gab es Entwarnung und die Anwohner kehrten in ihre Häuser zurück. Der Einsatz dauerte ungefähr fünf Stunden.