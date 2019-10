Braunschweig (dpa/lni) - Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Mittwoch in Braunschweig entdeckt worden. Die Entschärfung des Blindgängers ist für Donnerstagmittag geplant, wie die Stadt am Abend mitteilte. Evakuierungen von Wohnungen seien in dem betroffenen Gebiet nur in sehr geringem Umfang erforderlich.

Die 250 Kilo schwere Bombe amerikanischer Bauart sei bei Sondierungsarbeiten im Auftrag des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Niedersachsen (KBD) zwischen dem Waller See und dem Mittellandkanal entdeckt worden, hieß es. Die Zünder sollen mit einem Wasserschneidegerät entfernt werden.

In der Nacht werde die Fundstelle von der Polizei bewacht. Am Morgen soll es Lautsprecherdurchsagen geben, damit das Gebiet bis 10 Uhr geräumt ist.