Blankenburg (dpa/sa) - Nach der tödlichen Explosion in Blankenburg haben alle Mieterinnen und Mieter vorübergehend eine neue Bleibe gefunden. Elf Parteien seien in Ferienwohnungen oder Hotels untergekommen, vier seien in Notwohnungen untergebracht worden und alle anderen hätten eine private Lösung gefunden, sagte der Geschäftsführer der Blankenburger Wohnungsgesellschaft Thomas Kempf am Donnerstag. "Ab dem 7. Januar wollen wir mit den Mietern neue Verträge schließen.". Er sei optimistisch, dass die Mieter zeitnah dauerhaft neue Wohnungen fänden.

Bei der Explosion in dem Wohnblock vergangenen Freitag waren 15 Menschen verletzt und einer getötet worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass Flüssiggas zur Explosion geführt hatte.