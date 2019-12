Blankenburg (dpa/sa) - Nach einer schweren Explosion am Freitagmorgen in Blankenburg (Landkreis Harz) ist das betroffene Gebiet am Rande der Stadt weiträumig abgesperrt worden. Nach ersten Erkenntnissen wurden 25 Menschen verletzt, darunter einige schwer. "Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es noch mehr werden", sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Polizei und Feuerwehr seien vor Ort. Es sei ein Einsatzstab eingerichtet worden. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht. Es werde nachberichtet, hieß es.

Zur Ursache für die Explosion in dem fünfgeschossigen Gebäude gab es bislang keine Angaben. Auf einem Foto, das die Polizei über Twitter verbreitete, sind Spuren einer schweren Explosion an den Fenstern einer Wohnung im ersten Stock zu sehen, Rußspuren ziehen sich die Fassade hoch.

Das Haus liegt eher am Rande der Harzstadt in der Bertolt-Brecht-Straße. Eine in der Nähe befindliche Kita wurde nach eigenen Angaben evakuiert. Rund 100 Kinder sollen in anderen Einrichtungen untergebracht worden sein, wie die Kita auf Anfrage mitteilte. Blankenburg liegt im Harz und hat rund 20 000 Einwohner. Sie bezeichnet sich selbst als "Die Blütenstadt im Harz".