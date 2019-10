Bielefeld (dpa/lnw) - Beim Löschen eines Wohnungsbrands in Delbrück im Kreis Paderborn hat die Feuerwehr am Samstag die Leiche eines 84-Jährigen entdeckt. Die Umstände seines Todes und die Ursache des Brandes würden nun untersucht, teilten die Polizei Bielefeld und die Staatsanwaltschaft Paderborn in einer gemeinsamen Erklärung mit. Ein 48-jähriger Hausbewohner konnte demnach gerettet und in ein Krankenhaus gebracht werden. Für die Ermittlungen wurde eine Mordkommission eingerichtet.