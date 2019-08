Bestwig (dpa/lnw) - Zwei Zusammenstöße in zehn Minuten: Im Hochsauerlandkreis hat es weitere Sommerrodelbahn-Unfälle mit Kindern gegeben. Auf einer Rodelbahn in Bestwig fuhr ein zehn Jahre alter Junge mit seinem Schlitten einer 33-Jährigen und deren acht Jahre alter Mitfahrerin auf, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die drei verletzten sich bei dem Zusammenstoß am Mittwochnachmittag demnach leicht und kamen in ein Krankenhaus.