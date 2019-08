Trier/Bernkastel-Kues (dpa/lrs) - Ein Amokalarm an einer Schule in Bernkastel-Kues hat sich am Donnerstag als Fehlalarm entpuppt. Möglicherweise sei er durch einen technischen Defekt ausgelöst worden, sagte der Sprecher der Polizei in Trier. Dies müsse aber noch überprüft werden. Die Auslösung des Alarms hatte am Morgen einen Großeinsatz der Polizei in Gang gesetzt. Beamte waren bewaffnet in die Schule gegangen und hatten alle Räume durchsucht, um eine Gefahrensituation auszuschließen. Eltern wurden aufgefordert, die Schule nicht anzufahren.