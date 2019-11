Weltkriegsbombe in Hellersdorf: Evakuierung hat begonnen

Berlin (dpa) - Vor der geplanten Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Berlin-Hellersdorf hat am Montagvormittag rund um den Fundort die Evakuierung begonnen. Etwa 200 Kräfte der Polizei gingen von Haus zu Haus, um die Bewohner zum Verlassen ihrer Wohnungen aufzurufen, sagte ein Polizeisprecher am Montag. "Erst wenn sicher ist, dass niemand gefährdet wird, können wir mit der Entschärfung beginnen."

Die Polizei geht von einer zügigen Errichtung des Sperrkreises aus, wie der Sprecher sagte. In dem Gebiet seien 13 000 Menschen gemeldet. Erwartet werde aber, dass viele Anwohner wegen der langen Vorlaufzeit nicht vor Ort seien. Die Bombe war bereits am Donnerstag bei Bauarbeiten auf dem Gelände des Stadtguts Alt-Hellersdorf gefunden worden. Nach Plan sollte die Entschärfung des 250-Kilo-Sprengkörpers amerikanischer Bauart gegen Mittag losgehen.