Berlin (dpa/bb) - In Berlin-Schmargendorf ist in rund 1400 Haushalten am Dienstagabend der Strom ausgefallen. Auch 159 Gewerbebetriebe seien von der Störung betroffen, sagte eine Vattenfall-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Die Ursache für den Stromausfall war zunächst unklar. Die Versorgung sollte noch am Abend wieder hergestellt werden.