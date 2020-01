Berlin (dpa/bb) - Wegen Reizgases im Hausflur ist in der Nacht zu Mittwoch ein Hochhaus in Berlin-Kreuzberg teilweise evakuiert worden. 20 Menschen wurden mit Fluchthauben aus dem achten Obergeschoss des Hauses in der Wilhelmstraße in Sicherheit gebracht, wie die Feuerwehr über Twitter mitteilte. Im Flur des Gebäudes sei eine unbekannte Menge von Reizgas ausgetreten. Die in Sicherheit gebrachten Bewohner seien in einer nahe gelegenen Parteizentrale notärztlich versorgt worden. Laut Feuerwehrsprecher waren am Mittwochmorgen bereits alle wieder zurück in ihren Wohnungen, niemand musste ins Krankenhaus. Woher das Reizgas stammte, war zunächst unklar.