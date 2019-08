Berlin (dpa/bb) - Die Berliner Polizei hat am Olympiastadion am Dienstagmorgen den Einsatz gegen bewaffnete Straftäter geübt. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, waren rund 120 Einsatzkräfte der Polizei sowie der Bundespolizei an der Übung in Berlin-Westend beteiligt. Betroffen war der Bereich zwischen Coubertinplatz und S-Bahnhof Olympiastadion. Das Gebiet wurde weiträumig abgesperrt.